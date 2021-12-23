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Profil eşleştirme ve arkadaşlık/çöpçatanlık uygulaması OkCupid, 2022 yılı flört trendi öngörülerini paylaştı. OkCupid uygulaması kullanıcılarının tercihleri dikkate alınarak hazırlanan araştırmaya göre 2022 yılı ilişkiler ve flört dünyasının keşif yılı olacak. İki yılı aşkın süredir devam eden sosyal mesafeli dönemin ardından bekârlar, flört etmeye her zamankinden daha açık fikirli ve özgür bir şekilde geri dönüyorlar.

Dünyanın dört bir yanında aşkı arayanlar, yeni insanlarla tanışmak söz konusu olduğunda artık yeni şeyler keşfetmek istediğini söylüyor. İşte OkCupid’e göre keşiflerin yılı olması beklenen 2022'de arkadaş arayanları bekleyen flört trendleri…

1- AKTİVİST FLÖRT

Geçen yılın yükselen trendi flört aktivizmi bu yıl da hız kesmeden devam ediyor. Verilere göre son 4 yıl içinde (Ocak 2017-2021) OkCupid kullanıcılarının iklim değişikliği ve çevre üzerine yaptığı sohbetlerde yüzde 456 artış yaşandı. Uygulamayı kullanan her 10 bekârdan 9’u ise eşleştiği kişinin gezegenimize karşı duyarlı olmasını istiyor.

Ayrıca OkCupid Türkiye Pazarlama Müdürü Ezgi Ceren Işık, profiline iklim değişikliği savunucusu rozeti ekleyen kişilerin yüzde 44 daha fazla beğeni ve yüzde 72 daha fazla eşleşme aldığını vurguluyor.

2- EKONOMİDE PANDEMİ ETKİSİ BİR KRİTER

Kullanıcılar eşleşeceği kişinin maddi durumunu eski dönemlere göre iki kat daha fazla önemsiyor. Ancak bununla birlikte uzmanlar, artan aşılama sayesinde vaka sayıları normale döndükçe paraya verilen önemin ters oranda azalacağını düşünüyorlar.

Tüm verilere rağmen "eşleştiğim kişinin maddi durumu benim için çok önemli" diyenlerin durumu 2021 başında yüzde 16 iken yıl sonunda yüzde 14’e düştü.

3- BOŞANMIŞ KULLANICILARDAN ARTAN TALEP

Yapılan bağımsız araştırmalara göre boşanmalar artış gösterse de boşanan bekârlar aşkı aramaktan vazgeçmiyor. OkCupid kullanıcılarının verileri de bu araştırmaları doğrular nitelikte. 2017'den bu yana, yakın zamanda boşandığından bahseden kullanıcı profillerinde yaklaşık yüzde 300'lük bir artış görünüyor.

4- MESAFELER ENGEL DEĞİL

Uzak mesafe ilişkiler gelecek yıl da yükselişe devam edecek görünüyor. Geçtiğimiz yıl partnerinin dünyanın herhangi bir yerinde olabileceğini belirten OkCupid kullanıcıları, bu yıl aşkı daha yakında arayacak gibi görünüyor. Veriler de bu eğilimi doğrular nitelikte.

Ekim ayında lokasyon tercihini bulundukları konuma göre daha yakın bir bölgeye ayarlayanların sayısı tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Görünen o ki pandemi sonrası hayat normale döndükçe bekârlar, en azından kolayca bir araya gelebilecekleri tercih edecek.

5- ARTIK KADINLAR İLK ADIMI ATIYOR

Her geçen gün dijitalleşen dünyada kadın erkek davranışları da değişikliğe uğruyor. Kadınlar önceki dönemlere göre artık arkadaşlık uygulamalarında daha aktif bir biçimde rol alıyorlar. OkCupid verilerine göre 2021 yılında ilk mesajı atan kadınların sayısı 2020’ye oranla yüzde 129 artmış görünüyor.

Bu oran kadın erkek oranında da görülüyor. 2021 yılında kadınlar ilk mesaj konusunda erkeklere göre yüzde 13 önde. Her ne kadar yüz yüze buluşma konusunda acele etmeseler de dijital buluşma konusunda kadınlar artık ilk adımın karşı tarafça atılmasını beklemiyorlar.

6- DÜNYANIN EN ÇOK FLÖRT EDİLEN GÜNÜ: YILIN İLK PAZARI

Yeni bir yıla girerken yeni bir ilişkiye başlama isteği Ocak ayını yılın en çok flört edilen ayı yapıyor. Bu ayın flört konusunda rekor kıran ilk Pazar gününe de “Dating Sunday” yani “Flörtöz Pazar” adını veriyorlar.

OkCupid uygulamasının verilerinde göre yılın ilk Pazar günü kullanıcı etkinliğinde yüzde 70'lik bir artış yaşandı. Bu yıl ise ilk Pazar günü 2 Ocak'a denk geliyor. Diğer yıllara göre yılbaşı gecesine yakın oluşundan dolayı bekârların en çok flört edeceği günlerin hem 2 Ocak hem de 9 Ocak pazar günü olacağı öngörülüyor.