Arkadaşlık teklifini reddeden öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı tedavisinin ardından tutuklandı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavisi biten T.T. (29), taburcu işlemlerinin ardından polis ekiplerince adliyeye götürüldü.

T.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İddiaya göre, özel bir okulda görev yapan Arife Nur Sarıoğlu (26), 20 Mayıs'ta Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde sokakta birlikte yürüdüğü ve arkadaşlık teklifini reddeden T.T. tarafından tabancayla öldürülmüş, intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan zanlı hastaneye kaldırılmıştı.