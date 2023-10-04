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Burdur'un Çeltikçi ilçesi Cebiş köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İbrahim Coşar (30) ve arkadaşı B.K. (25) domuz avına gitti.

Av sırasında birbirinden ayrılan arkadaşlar, domuz sürüsünü beklemeye başladı. Bu sırada B.K., iddiaya göre, arazide duyduğu sesin geldiği yöne av tüfeği ile ateş etti. B.K., ateş ettiği noktayı kontrole gittiğinde arkadaşı İbrahim Coşar'ı kanlar içinde buldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

B.K.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde İbrahim Coşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. B.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İbrahim Coşar'ın cansız bedeni, olay yerin inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.