"Arkadaşların arkada kulis yaptığını düşünüyorum!"

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 961. bölümünde; 28 yaşında, 1.5 yıllık evli Ebru Atmaca'nın evine konuk olundu. Gelinlerin 3'er puan vermesi Ebru Hanım'ın kulis olduğunu düşündürttü.

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