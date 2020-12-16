Arkadaşları ile çıktığı av sonu oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ava çıkan bir kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yalçın Aydın (51) Cayvar Mahallesi Üçköprü mevkiinde arkadaşları M.S. ve G.E. ile ava çıktı. Av sırasında M.S.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar kazara Aydın'ın vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine Yalçın Aydın'ın cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.S. ve G.E., jandarma tarafından gözaltına alındı.