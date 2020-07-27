Arkadaşıyla yürüyüş için çıktığı dağ yolundan inemeyen gence AFAD ekibi ulaştı

Ozan Çetin (28) ve Yaşar Acet, Uludağ eteklerindeki Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nden dağa doğru yürüyüşe çıktı.

İki arkadaş orman içi patika yolda yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra Çetin, başının döndüğünü ve devam edemeyeceğini söyledi.

Acet'in ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri sevk edildi.

Patikadan ilerleyen ekipler, Çetin'in yola inmesini sağladı.

Ozan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk başta bir korkum oldu, başım döndü ve gözüm karardı. Devam edemeyeceğimi anlayınca yardım istedim. AFAD ekibi geldi, kurtardı." dedi.