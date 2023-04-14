Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 3 Ağustos 2022'de meydana gelen kazada, Alihan Ş. kendi kullandığı otomobil ile yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç refüje çıktı.

Eskişehir'de, alkollü şekilde araç kullanırken kaza yapan ve aracındaki arkadaşının ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada sürücü Alihan Ş., Feytullah Bora (21), Tolgahan S., Sare K. ve Gökçe D. yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feytullah Bora, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, sürücü Alihan Ş.'nin 180 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ölümlü kazanın ardından sürücü Alihan Ş. hakkında açılan davanın karar duruşması Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın karar celsesinde, kazaya sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan araç sürücüsü Alihan Ş. hazır edildi. Duruşmaya Alihan Ş.'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"OLAYDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yargılama sürecindeki karar duruşmasında son sözleri sorulan Alihan Ş., “Ben kesinlikle böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim. Olaydan dolayı çok üzgün ve pişmanım” dedi.