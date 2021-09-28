Arkadaşının izinsiz kopardığı ayçiçekleri için parasını tarlaya bırakıp helallik istedi

Nalbant Enver Yıldırım, bir arkadaşının atlarına nal çakmak için kendi kullandığı araçla Kahramankazan'a giderken arkadaşının isteği üzerine Çimşit Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki ayçiçeği tarlasının yanında durdu.
Araçtan inen arkadaşı, 2 ayçiçeği koparıp yanına aldı. İşini bitiren Yıldırım, evine dönünce aracın arka koltuğunda bir ayçiçeği olduğunu gördü. Yıldırım, ayçiçeğini alıp eve götürdü ve yaşadıklarını eşine anlattı.
Eşinin yaptıklarının yanlış olduğunu söylemesi üzerine Yıldırım, 2 gün sonra yeniden Kahramankazan'a giderken aynı ayçiçeği tarlasında durarak, "Arabamla geçerken arkadaşım 2 ayçiçeği koparmış, parasıdır. Hakkınızı helal edin." yazılı notla bir miktar para bulunan poşeti bir ayçiçeğinin dalına astı.
Bir süre sonra tarla sahibi Mustafa Bulut, Çimşit Mahallesi Muhtarı Atankey Kubat ile kontrol etmek amacıyla tarlasına gidince ayçiçeğine asılı poşeti gördü. Poşeti açan Bulut, not kağıdı ve bir miktar parayı buldu.
Mustafa Bulut, AA muhabirine, tarlalarından ürün alan bazı kişilerin kendisine telefon ettiğini, "Ben birini gördüm, ona parayı bırakayım." dediklerini, bulamadıklarında ise poşete bağlayıp ayçiçeğine asabildiklerini söyledi.
Daha önce de kavun ektiğini belirten Bulut, "Parayı kavunların, taşın arasına koyarlardı. Yani bu ülkede Çanakkale şehitlerinin torunlarının yaşadığının izini görmüş oluyoruz. İnşallah bu niyetler artar. Bu insanlıkla, bu dürüstlükle bu ülkeyi daha iyi günler bekliyor. Bu tür insanların, helali haramı bilen kişilerin çoğalmasını temenni ediyoruz." dedi.
Muhtar Kubat da davranışından dolayı parayı ve notu bırakanı kutlayarak, "Biz zaten helal ederdik de böylesi bir davranış yaptığı için kendisini kutluyoruz. Allah'tan korkan, kuldan utanan böylesi insanların Türkiye'mizde daha çok olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.
Enver Yıldırım ise eve döndüğünde eşiyle bu konuyu konuştuğunu dile getirerek, "Helallik almamız gerektiğini söyledi. Tekrar aynı yere geldiğimde içim rahat etmediği ve sahibini de bulamadığım için poşetin içine bir miktar para koyup iliştirdim. İnşallah tarla sahibi hakkını helal eder. Benin dışımda gelişen bir olaydı fakat inancımız, kesinlikle başkasının malında, canında, ırzında gözümüzün olmamasını emrediyor. Keşke sahipleri olsaydı da onlardan direkt helallik alsaydık." diye konuştu.
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