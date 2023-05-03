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Arkadaşının evinde rahatsızlanan genç, hastaneye kaldırılırken öldü

Samsun'da 23 yaşındaki genç, arkadaşının evinde rahatsızlandı. Genç, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Gencin şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Giriş: 03.05.2023 - 19:07 | Güncelleme: ABONE OL
Arkadaşının evinde rahatsızlanan gencin şüpheli ölümü!
İHA

Samsun'da, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden A.B.E.'nin (23) ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi İstiklal Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. İHA'nın haberine göre, arkadaşının evinde rahatsızlanan A.B.E., ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Gencin ölümü şüpheli bulunarak, soruşturma başlatıldı.

Olayın yaşandığı evde bulunan ve uyuşturucu içtiklerini anlattıkları iddia edilen arkadaşları, bir süre sonra A.B.E.'nin banyoya gittiğini ve kendisini banyoda baygın halde yerde yatarken bulduklarını öne sürdüler. Gencin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

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