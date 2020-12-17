Arkadaşının boğazını kesti! Sebebi akılalmaz

Adana'da sokak ortasından bir kişiyi boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Öldürdüğü şahsın, arkadaşı olduğu ve kendisine 10 bin liraya telefon aldırıp borucunu ödemediği için öldürdüğü öne sürüldü.
İHA'nın haberine göre olay, 15 Aralık'ta saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Can G., arkadaşı Veysel Emre’ye kendi GSM hattı üzerine 10 bin lira değerinde cep telefonu aldı. Veysel Emre telefonu aldırmadan önce taksitleri kendinin ödeyeceğini söyledi ancak telefon alındıktan sonra satıp taksitlerini de ödemedi. Bu nedenle iki arkadaş arasında tartışma çıktı.
ÖDEMEYECEĞİNİ SÖYLEYİNCE BIÇAKLA SALDIRDI
Geçen salı günü de Mehmet Can G., Veysel Emre'yi arayarak konuşmak için Seyhan Nehri kenarına çağırdı. Mehmet Can G. arkadaşından borcunu ödemesini istedi. Ancak Veysel Emre ödemeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Veysel Emre hakaret edince kavga çıktı. Bunun üzerine Mehmet Can G., yanında getirdiği bıçağı çıkararak Veysel Emre'yi boğazından yaraladı. Emre, ağır yaralanırken, Mehmet Can G. ise olay yerinden kaçtı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Veysel Emre'nin kanlar içerisinde yattığını gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Veysel Emre'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Veysel Emre'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SALDIRGAN POLİS MERKEZİNE GİDİP, TESLİM OLDU
Bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan Mehmet Can G., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Mehmet Can G. cinayeti itiraf ederek bir süre önce Emre'ye GSM hattı üzerine 10 bin TL değerinde cep telefonu aldığını arkadaşının bu borucu ödemediğini bu nedenle çıkan tartışma sonrası onu bıçakladığını ancak öldürmek istemediğini, korkutmak amacıyla yaraladığını öne sürdüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Can G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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