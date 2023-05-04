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Arkadaşının bıçakladığı kişi 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Aksaray'da arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan Mahir Arıbaş, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 3 çocuk babasının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

Giriş: 04.05.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
Arkadaşının bıçakladığı kişi yaşam mücadelesini kaybetti
İHA

Aksaray'da, arkadaşı M.Ü. (60) tarafından sırtından bıçaklanan Mahir Arıbaş (43), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 4 gün önce Taşpazar Mahallesi'nde yaşandı. İHA'nın haberine göre, husumetli olduğu arkadaşı Mahir Arıbaş, yolda yürürken husumetli olduğu ve bir süre önce barıştığı arkadaşı M.Ü. tarafından sırtından bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Mahir Arıbaş, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 3 çocuk babası Arıbaş, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından yakalanan zanlı M.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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