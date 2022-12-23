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Çorum'da bir genç, arkadaşının silahlı saldırısında hayatını kaybetti

Çorum'da, henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan Onur Sesli, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 23.12.2022 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Arkadaşının silahlı saldırısında öldü
AA

Çorum'da, silahlı saldırıya uğrayan genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde S.Ö. (20), henüz belirlenemeyen bir nedenle Onur Sesli'ye (20) tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğüs ve bacağından yaralanan Sesli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sesli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren S.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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