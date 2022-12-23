Arkadaşının silahlı saldırısında öldü

AA

Çorum'da, silahlı saldırıya uğrayan genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde S.Ö. (20), henüz belirlenemeyen bir nedenle Onur Sesli'ye (20) tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğüs ve bacağından yaralanan Sesli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sesli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren S.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.