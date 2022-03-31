Tokat'ın Niksar ilçesinde arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi aynı tüfekle yaşamına son verdi.

İlçenin Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Onur Temur ile arkadaşı Çağlar Korkmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Temur, yanındaki pompalı tüfekle Korkmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak ağır yaraladı.

Korkmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Saldırgan ise aynı tüfekle intihar etti.