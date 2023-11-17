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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

        İstanbul'da arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

        İstanbul Güngören'de Selçuk Kapucuoğlu'nu tabancayla vurarak öldüren şüpheli Yıldırım D. yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:02 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:02
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        Arkadaşını öldüren zanlı yakalandı
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        İstanbul'da arkadaşını öldüren zanlı, polis tarafından yakalandı.

        Güngören ilçesinde, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde 12 Kasım Pazar günü saat 16.00 sıralarında yolda yaralı olarak bulunan Selçuk Kapucuoğlu (46), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralı olan Selçuk Kapucuoğlu, 16 Kasım Perşembe günü hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, ölen Selçuk Kapucuoğlu'nun yaralı olarak çıktığı ev tespit edildi.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

        Görgü tanıklarının ifadelerine göre Selçuk Kapucuoğlu dışarı çıktı ardından aynı dairede bulunan bir kişi pencereden birkaç parça eşya attıktan sonra koşarak kaçtı. Polis kaçan kişinin Yıldırım D. (44) olduğunu tespit ederken, kısa bir çalışmanın ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

        POLİSTE KAYDI ORTAYA ÇIKTI

        Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri yapılan şüpheli Yıldırım D.'nin daha önceden 4 kez polise geliş kaydı olduğu belirlendi.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞMÜŞ

        İki arkadaşın evde oturdukları sırada aralarında önce tartışma çıktığı, ardından kavgaya dönüştüğü belirlendi. Kavganın ardından Selçuk Kapucuoğlu'nun yaralı olarak dışarı çıktığı, şüphelinin de koşarak kaçtığı öğrenildi.

        Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldırım D. adliyeye sevk edildi.

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