Arkadaşını kazara öldüren sanığın cezası belli oldu

Arkadaşını kazara öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu
Adana'da tutukluk yapan tabancayı tamir etmeye çalışırken kazara arkadaşı Enver Yaş'ı vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Halil Ç.'nin cezası belli oldu. Halil Ç.'ye "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, eylemi "olası kastla" işlediği gerekçesi ve "iyi hal" ile cezada indirime gitti
Adana'da, tutukluk yapan tabancayı tamir ederken kazara arkadaşı Enver Yaş'ı (23) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Halil Ç.'nin (33) cezası belli oldu.
Olay, 23 Kasım 2021 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil evlerinin bahçesinde ruhsatsız tabancasıyla atış yapan Enver Yaş'ın yanına, mahalleden arkadaşları Halil Ç., Ahmet A. (18) ve Mustafa O. (18) geldi.
MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ
Bu sırada Yaş'ın tabancası tutukluk yaptı. Halil Ç. tabancanın mekanizmasını sökerek tamir etmeye çalıştı. Halil Ç.'nin kabzasından tuttuğu sırada tabanca ateş aldı, mermi Enver Yaş'ın başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Yaş, hayatını kaybetti.
Polis, Halil Ç., Ahmet A. ve Mustafa O.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halil Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı, Ahmet A. ve Mustafa O. serbest bırakıldı.
ELİNDE ATIŞ ARTIKLARI BULUNDUĞUNA DAİR RAPOR
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Ç. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, Halil Ç.'nin elinde atış artıkları bulunduğuna yönelik uzmanlık raporu yer aldığını kaydetti. Savcı, sanığın "Olası kastla kasten öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.
"SİLAH KENDİ KENDİNE ATEŞ ALDI"
Halil Ç. ise yaptığı savunmada, "Aramızda husumet bulunmuyordu. Kimseyi kasten öldürmedim. Silah kendi kendine ateş aldı. Ben tetiğe basıp basmadığımı bile hatırlamıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.
MAHKEMEDEN "OLASI KAST" VE "İYİ HAL" İNDİRİMİ
Mahkeme heyeti, Halil Ç.'ye `Kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Eylemi 'olası kastla' işlediği gerekçesiyle cezayı 20 yıla, duruşmalardaki iyi halinden dolayı da 16 yıl 8 aya indiren mahkeme, İbrahim Halil Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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Arkadaşını kazara öldüren sanığın cezası belli oldu/arkadasini-kazara-olduren-sanigin-cezasi-belli-oldu-3532394
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