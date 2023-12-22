Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını başından vurdu

        Ev arkadaşı dehşeti: Başından vurdu

        İstanbul'da, aynı evde yaşadıkları belirtilen iki arkadaşın tartışması feci bitti. Olayda arkadaşı tarafından başından vurulan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'da bir kişi, ev arkadaşı ile aralarında çıkan tartışmada başından vuruldu.

        • 2

          Olay, Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir evde geçen günlerde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisindeki bir kişi, tartıştığı Y.T. isimli ev arkadaşını başından vurdu.

        • 3

          Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        • 4

          Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalesinin ardından ağır yaralan kişi, Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Yeni hoca kim olacak?
        Yeni hoca kim olacak?
        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!
        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Habertürk Anasayfa