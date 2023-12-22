Ev arkadaşı dehşeti: Başından vurdu
İstanbul'da, aynı evde yaşadıkları belirtilen iki arkadaşın tartışması feci bitti. Olayda arkadaşı tarafından başından vurulan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı
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İstanbul'da bir kişi, ev arkadaşı ile aralarında çıkan tartışmada başından vuruldu.
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Olay, Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir evde geçen günlerde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisindeki bir kişi, tartıştığı Y.T. isimli ev arkadaşını başından vurdu.
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Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalesinin ardından ağır yaralan kişi, Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.