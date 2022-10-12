Arkadaşı sokakta 6 kez bıçakladı

İHA

Tekirdağ'da sokak ortasında arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş çıkışı sokak üzerinde karşılaşan H.Ö. (43) ile B.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 6 yerinden bıçaklanan H.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.