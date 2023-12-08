Arkadaşı göğsünden bıçakladı, hastanede öldü
Gaziantep'te arkadaşı Mustafa Bağcı tarafından iş yerinde göğsünden bıçaklanan Kerim Serttaş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Gaziantep'in Karagöz Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, cep telefonu dükkanı bulunan Kerim Serttaş (41) ile iş yerine gelen arkadaşı Mustafa Bağcı (35) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Mustafa Bağcı üzerinden çıkarttığı bıçakla Kerim Serttaş'ı göğsünden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa Bağcı'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.