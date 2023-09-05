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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da alkol aldıktan sonra arkadaşını bıçakla öldürdü! - Güncel haberler

        Arkadaşı tartışmada bıçakla öldürdü

        Konya'da Ercan B., alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Ertuğrul Işık'ı bıçakla öldürdü. Şüpheli daha sonra polisi arayıp, "Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:31
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        Arkadaşı bıçakla öldürdü
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        Konya'nın Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ercan B. (26) ile birlikte alkol aldığı arkadaşı Ertuğrul Işık (27), tartışmaya başladı.

        Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi ile Ercan B., belindeki bıçakla Işık'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Işık, olay yerinde hayatını kaybetti.

        "BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜM, GELİN BENİ ALIN"

        Ercan B., daha sonra polisi arayıp, ''Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu.

        Ercan B. gözaltına alınırken, cenaze Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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