Arkadaşı tartışmada bıçakla öldürdü
Konya'da Ercan B., alkol aldıktan sonra tartıştığı arkadaşı Ertuğrul Işık'ı bıçakla öldürdü. Şüpheli daha sonra polisi arayıp, "Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu
Konya'nın Karapınar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ercan B. (26) ile birlikte alkol aldığı arkadaşı Ertuğrul Işık (27), tartışmaya başladı.
Tartışmanın küfürleşmeye dönmesi ile Ercan B., belindeki bıçakla Işık'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Işık, olay yerinde hayatını kaybetti.
"BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜM, GELİN BENİ ALIN"
Ercan B., daha sonra polisi arayıp, ''Arkadaşımı bıçaklayıp, öldürdüm. Gelin, beni alın" diyerek ihbarda bulundu.
Ercan B. gözaltına alınırken, cenaze Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.