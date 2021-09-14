Arkadaş yanındaki ölümde şüphe!

İHA

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Sarısu piknik alanında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Adem Gülmez (57), 50 NH 244 plakalı araca binerek arkadaşı F.D. isimli kadını da yanına alıp sabah saatlerinde piknik alanına geldi.

Burada ikili taburede oturarak sohbet etti. Bir süre sonra Adem Gülmez fenalaştı. Fenalaşan arkadaşına yardım eden F.D., durumu parkta bulunan özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine gelen sağlık çalışanları Gülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine gelen polis, alanı güvenlik çemberine alarak delil çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. F.D. ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadının olay yerinde alınan ilk ifadesinde, tabure üzerinde sohbet ettikleri sırada adamın bir anda fenalaşması sonucu hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.