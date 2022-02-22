Arkadaş kavgasını ayırmak isteyen muhtar vuruldu

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde akşam saatlerinde husumetli iki grup kavgaya tutuştu. Tarafların sakinleştirilemediği haberi alan Mahalle Muhtarı Soner Uğur, olay yerine koştu. İki tarafı da sakinleştirip barıştırmak isteyen Uğur, arbede arasında kaldı. Evinin basıldığı gerekçesiyle bir kişi, karşı tarafa pompalı tüfekle ateş açtı.

SEKEN SAÇMALAR MUHTARA İSABET ETTİ

Bu sırada yerden seken saçmalar Cemaliye Muhtarı Soner Uğur'un bacaklarına isabet etti. Kanlar içinde kalan Muhtar Uğur, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, iki tarafı da gözaltına aldı.

'POMPALI TÜFEKLİ BİRİ VARMIŞ GÖREMEDİK'

Olayın ardından konuşan Cemaliye Muhtarı Soner Uğur, "İki grup arasında önceden bir kavga yaşanmış. Kavga tekrar ateşlenince ben de duyup ayırmak için olay yerine gittim. Orada bir arbede oldu ve o sırada pompalı tüfekli biri varmış göremedik. Ateş açılması üzerine saçmalar bize de isabet etti. İki bacağımda 50 saçma izi var. Amacım muhtar olarak sükûneti sağlamaktı. Ne yazık ki talihsizlik yaşadık, canımız sağ olsun. Umarım bu tür tatsızlıklar bir daha yaşanmaz" dedi.

Muhtar Uğur, evde bir hafta sürecek istirahatin ardından görevine devam edeceğini belirtti.