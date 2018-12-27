Arka sokaklardan Hollywood'a: Hollanda’da yılın etnik girişimcisi Zeynep Dağ

Hollanda'da geçen hafta "Yılın etnik girişimcisi" seçilen ayakkabı tasarımcısı Zeynep Dağ'ın hayatı, bir peri masalı andırıyor.

Eindhoven'in arka sokaklarında başlayan zorlu eğitim süreci sonunda keni markasını yaratan Dağ, Mexx firması ile milyonlarca dolarlık sözleşme imzaladı.

Pop şarkıcısı Rihanna başta olmak üzere bir çok Hollywood yıldızı, Dağ'ın tasarladığı lüks topuklar üzerinde yürüyor.

Hollanda'da yayımlanan Trouw gazetesi, moda dünyasında adından sıkça söz ettiren ayakkabı tasarımcısı Zeynep Dağ'a geniş yer verdi.

Türkiye kökenli göçmen bir ailenin kızı olan Dağ, Hollanda'nın güneyindeki Eindhoven kentinde, yabancıların yoğun olduğu bir bölgede büyümüş.

Okul hayatı boyunca sürekli zorbalık ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmış.

Her seferinde ağlayarak okuldan eve geldiğinde, babası, "Ayakta kalmak için zorluklara alışman gerek", annesi de, "Ağlama. Sen zayıf değilsin" diye karşılamış.

Öğretmenlerin farklı okullara yönlendirme isteğine karşı anne ve babasının direnmesi sonucu 2008 yılında Tilburg kentinde uygulamalı tasarım derslerine başlamış.

Ancak orada da ayrımcılık peşini bırakmamış.

Öğretmenleri hep şüpheyle yaklaşmış. Bir öğretmen, "Buraya ait değilsin, git başka işte çalış" demiş.

Ancak Fontys College'in müdürü kendisine inanmış ve destek vermiş.

Sanat tarihi ve öğretmen eğitimi konularında yüksek lisansını tamamladıktan sonra aynı müdür, Zeynep Dağ'ı okula öğretim görevlisi olarak kabul etmiş.

Önyargılarla mücadele

Ama, geçmişte kendisine şüpheyle yaklaşan eski öğretmenlerinin önyargısı, onlarla meslektaş olunca da devam etmiş. Bir öğretmen, toplantı odasında kapıyı suratına çarpmış.

Yıllarca her okulda önyargılarla mücadele ettiğini söyleyen Zeynep Dağ, bunları her anlattığında ağlıyor.

Hollanda'da birçok yerde tasarımcılık konusunda dersler veren Zeynep Dağ, 2007'de kendi işyerini açtı. "Alzuarr" markası adı altında yılda 10 - 15 çift ayakkabı satmayı planlayan Dağ, bu hedefine 1 ayda ulaştı. 5 ay sonra da Paris'te bir mağaza açtı.

Zeynep Dağ'ın tasarladığı ayakkabılar 350 Dolar'dan başlıyor. Hollywood'daki bir stilistin isteği üzerine yaptığı altın yapraklı yaldızlı çizme 25 bin dolara mal olmuş. Özel renk ve ebatlardaki siparişleri ise 2 bin Euro.

Dağ, "Benim ayakkabılarım cesareti olan güçlü kadınlar için" diyor. Bunun nedenini de şu sözlerle açıklıyor:

"Düz ayakkabılar ile bu gücü gösteremiyorum. Eğer acın varsa bir yere gelirsin. Topuklu ayakkabılarımla kendimi çok kadınsı ve güçlü hissediyorum. Ben buradayım diyor. Kimseyi umurunda olmadığını göstermen lazım. Bu benim hayatımın tercümesi."

Kendi markasını yarattıktan sonra ABD pazarına girmek isteyen Zeynep Dağ, New York'taki bir halkla ilişkiler şirketi ile görüşmüş. Şirketin, aylık 6 bin Euro talep etmesi üzerine, farklı bir çözüm yolu aramış.

Instagram'dan Rihanna'yla temas

"Geçmişte yaşadığım sorunlar yüzünden yaratıcı zekâmı sürekli geliştirdim" diyen Dağ, Instagram üzerinden şarkıcı Rihanna'ya ulaşmayı başarmış.

Ünlü şarkıcı, Zeynep Dağ'ın koleksiyonunu çok beğenmiş ve yarısını satın almış. Bu, Hollywood'un kapılarının kolayca açılmasını sağlamış.

Dağ, kendine Türk asıllı İngiliz modacı Hüseyin Çağlayan'ı örnek alıyor.

"Sanatta her şey mümkün" diyen Zeynep Dağ, Hüseyin Çağlayan gibi eşsiz şeyler yaratmak istiyor. Bu yüzden de tasarladığı ayakkabıların büyük ilgi gördüğünü düşünüyor.

Egzotik ve parlak malzemeleri sevdiğini söyleyen Dağ'ın en önemli müşteri kitlesi arasında Arap kadınlar bulunuyor. İlk yılında, toplam gelirin yüzde 30'unu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) satıştan elde etmiş.

Bu yıl da şu ana kadar toplam cironun yüzde 65'i yine BAE'den. Zeynep Dağ'a göre, çarşafla dolaşan Arap kadınların sadece ayakkabıları görünüyor. Yani, ayakkabı onlar için bir tür kimlik.

O nedenle bir kaç çift ayakkabı birden sipariş ediyorlar. Dağ, Arap kadınların en çok annesi için yasarladığı orkide modelini tercih ettiklerini söylüyor. "Orkidenin zamanı yok. Tıpkı anneme olan sevgim gibi" diyor.

Dağ, Eindhoven'deki merkez mağazasını Dubai ile değiştirmeyi düşünüyor. Sadece Arap pazarına bağımlı kalmak istemeyen Zeynep Dağ, ABD pazarına da, silah ve dudak tasarımlı ürünlerle giriş yaptı.

Silahı bir metafor olarak kullandığını belirten Dağ bunun nedenini, "ABD'deki silahlanma sorunu için değil. Ailem her zaman, 'Zeynep cesurdur, asla korkmaz' derdi. O yüzden" diye anlatıyor.

Zeynep Dağ, gelecekteki hedefini, "dünyanın en özel ayakkabı markasına sahip olmak, Hollanda Kraliçesi Maxima'ya kendi koleksiyonun giydirmek ve iç çamaşırı şirketi Victoria's Secret ile birlikte çalışmak" olarak açıklıyor. Sloganı ise, "Her şey mümkün!"