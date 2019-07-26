Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyecek. 13 yıldır izleyicilere aksiyon dolu anlar yaşatan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonun ilk bölümünde heyecan dolu anlar yaşanacak. İşte, Arka Sokaklar'da yeni sezonun ilk bölümü ve detaylı bilgiler...

14 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar, ilk bölümde çocuk kaçırma olayının perde arkasına inecek.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Arka Sokaklar 521. son bölümü ile yürekleri dağlamıştı. Sezon finali yaparak yeni sezona kadar ekranlara ara veren Arka Sokaklar, 521. son bölümünde Volkan'ın şehit olması izleyicileri üzüntüye boğdu. Salih'in Mesut'a saldırı anları ise akıllara Mesut öldü mü sorusunu getirdi.

Uyuşturucu baronu Nejat, gençleri intihara sürükleyen hapın satışını büyük ölçüde engelleyen ekibimizi hedefine alır. Rıza Baba ve Engin Müdürün ekibi de boş durmaz Nejat ile bağlantılı kişilere operasyonlar düzenler. Nejat köşeye sıkışmıştır. Saklandığı villanın da belirlenmesi ile uyuşturucu labaratuvarda saklanmaya başlar. Adamlarından birinin hatası yüzünden ekiple karşı karşıya kalır. Çatışma esnasında kaçmayı başaran Nejat'ın peşine Volkan komiser düşer. Gözden kaybettiği sırada Nejat, Volkan'ı vurur. Olay yerine gelen ekibimiz Volkanı hemen hastaneye kaldırır. Ameliyatta hayata tutunamayan Volkan şehit olur.