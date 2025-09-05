Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 20. sezon fragmanı ile 718. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu!

        Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 20. sezon yayın tarihi belli oldu!

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin 20. sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte gözler Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihine çevrildi. Senaryosu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'a emanet olan yapımın 20. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu. Öte yandan Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan D Media imzalı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Peki, Arka Sokaklar 20. sezon fragmanı ile 718. yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 15:19 Güncelleme: 05.09.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın 20. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz yıl hayata veda eden Türker İnanoğlu’nun anısını yaşatan dizi, Eylül ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. D Media imzalı yapım, yeni karakterler ve yeni hikayelerle izleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak edecek. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, Arka Sokaklar 20. sezon fragmanı ile 718. yeni bölüm tarihi...

        • 2

          ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Kanal D ekranlarında yayınlanan D Media imzalı Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Arka Sokaklar 20. sezon yayın tarihi belli oldu.

          Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un birlikte kaleme aldıkları Arka Sokaklar dizisi, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00’de 718. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          ARKA SOKAKLAR KADROSUNA YENİ BİR İSİM KATILDI

          Yönetmen koltuğunu Baran Özçaylan ve Eray Koçak’ın paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 20. sezon kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

          Yeni sezonda kadroya Sarp Levendoğlu katıldı. Levendoğlu, dizide Bozo lakaplı karizmatik polis Barış Bozoğlu karakterinw hayat verecek.

        • 4

          Önceki sezonlarda Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan’ı canlandıran Alp Korkmaz da dört yıllık aradan sonra diziye geri döndü.

        • 5

          SIRA DIŞI BİR POLİS

          Barış Bozoğlu, nam-ı diğer Bozo, Emniyet İstihbarat’ın, özellikle sınır hattında Özel Harekat destekli yürüttüğü gizli operasyonların aranılan ismi olarak hikayedeki yerini alacak.

        • 6

          İstanbul’u, ailesini, köklerini geçmişte bırakıp deyim yerindeyse kendisini görevine adayıp arazide operasyondan operasyona koşan, geçmişindeki başka sebeplerden ötürü hiçbir kadınla köklü bir bağ kurmayan Bozo, ekibin aykırı ismi olarak dikkat çekecek. Barış Bozoğlu, sadece kaba güç gerektiren işlerde değil zekasıyla ve anlık çözümleriyle de fark yaratacak.

        • 7

          SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

          Dizinin sezon finali bölümünde; Ayşecan’ı koz olarak kullanan Cevher ekibe zarar vermek istemektedir. Ama işler düşündüğü gibi gitmeyince planını değiştirir.

          Adnan Baki üzerinden önce Gökçe’ye sonra da Selin’e ulaşacaktır. Acılı anne Selin kızı söz konusu olduğunda Mesut’u bile gözü görmeyecek duruma gelecektir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tatil için gelmişti... Genç kadın apartta ölü bulundu!
        Tatil için gelmişti... Genç kadın apartta ölü bulundu!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Habertürk Anasayfa