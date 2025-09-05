Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın 20. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz yıl hayata veda eden Türker İnanoğlu’nun anısını yaşatan dizi, Eylül ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. D Media imzalı yapım, yeni karakterler ve yeni hikayelerle izleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak edecek. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, Arka Sokaklar 20. sezon fragmanı ile 718. yeni bölüm tarihi...