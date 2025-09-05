Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 20. sezon yayın tarihi belli oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin 20. sezonu için geri sayım başladı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte gözler Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihine çevrildi. Senaryosu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'a emanet olan yapımın 20. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu. Öte yandan Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan D Media imzalı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Peki, Arka Sokaklar 20. sezon fragmanı ile 718. yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın 20. sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz yıl hayata veda eden Türker İnanoğlu’nun anısını yaşatan dizi, Eylül ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. D Media imzalı yapım, yeni karakterler ve yeni hikayelerle izleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak edecek. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, Arka Sokaklar 20. sezon fragmanı ile 718. yeni bölüm tarihi...
ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kanal D ekranlarında yayınlanan D Media imzalı Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Arka Sokaklar 20. sezon yayın tarihi belli oldu.
Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un birlikte kaleme aldıkları Arka Sokaklar dizisi, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00’de 718. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
ARKA SOKAKLAR KADROSUNA YENİ BİR İSİM KATILDI
Yönetmen koltuğunu Baran Özçaylan ve Eray Koçak’ın paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 20. sezon kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.
Yeni sezonda kadroya Sarp Levendoğlu katıldı. Levendoğlu, dizide Bozo lakaplı karizmatik polis Barış Bozoğlu karakterinw hayat verecek.
Önceki sezonlarda Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan’ı canlandıran Alp Korkmaz da dört yıllık aradan sonra diziye geri döndü.
SIRA DIŞI BİR POLİS
Barış Bozoğlu, nam-ı diğer Bozo, Emniyet İstihbarat’ın, özellikle sınır hattında Özel Harekat destekli yürüttüğü gizli operasyonların aranılan ismi olarak hikayedeki yerini alacak.
İstanbul’u, ailesini, köklerini geçmişte bırakıp deyim yerindeyse kendisini görevine adayıp arazide operasyondan operasyona koşan, geçmişindeki başka sebeplerden ötürü hiçbir kadınla köklü bir bağ kurmayan Bozo, ekibin aykırı ismi olarak dikkat çekecek. Barış Bozoğlu, sadece kaba güç gerektiren işlerde değil zekasıyla ve anlık çözümleriyle de fark yaratacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Dizinin sezon finali bölümünde; Ayşecan’ı koz olarak kullanan Cevher ekibe zarar vermek istemektedir. Ama işler düşündüğü gibi gitmeyince planını değiştirir.
Adnan Baki üzerinden önce Gökçe’ye sonra da Selin’e ulaşacaktır. Acılı anne Selin kızı söz konusu olduğunda Mesut’u bile gözü görmeyecek duruma gelecektir.