ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?



Türkiye'de, Gazze'deki hastane saldırı sonrası 3 günlük milli yas ilan edildi ve bu sebeple son iki gündür hiçbir dizi yayınlanmadı. Söz konusu durum nedeniyle Arka Sokaklar'ın akıbeti merak ediliyor.



Dizi, bu akşam Kanal D yayın akışında görünüyor ancak bazı dizilerin ertelenmesi nedeniyle yayınlanmama ihtimali de bulunuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak...