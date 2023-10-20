Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 20 Ekim Cuma Kanal D yayın akışı
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği ile gündem olmuş durumda. Cuma günleri izleyicileri ile buluşan dizinin, milli yas edilmesi sonrası dizi ara verilmesi nedeniyle son durumunu derledik. İşte, detaylar...
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Kanal D'nin bu sezon 17. yeni sezonuyla ekranlara gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin sevenlerinin şimdiden araştırmalara başladığı Arka Sokaklar 646. yeni bölüm ile ilgili son durumu bir araya getirdik!
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ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Türkiye'de, Gazze'deki hastane saldırı sonrası 3 günlük milli yas ilan edildi ve bu sebeple son iki gündür hiçbir dizi yayınlanmadı. Söz konusu durum nedeniyle Arka Sokaklar'ın akıbeti merak ediliyor.
Dizi, bu akşam Kanal D yayın akışında görünüyor ancak bazı dizilerin ertelenmesi nedeniyle yayınlanmama ihtimali de bulunuyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacak...
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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
AVM baskını sırasında silahla yaralanan Efe yaşam mücadelesi vermektedir. Rıza ve ekip tüm güçleriyle sorumluların peşine düşerler.
Oğlu ölüm döşeğindeki Pınar olanlardan dolayı babasını suçlar.
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Tarık Aşkın, hem Sado’yu hem emniyeti kendisine düşman etmiştir ve bunun bedelini ödeyecektir.
Kadir, Bedri’den uzun süredir almak istediği intikamı almak için sonunda fırsat bulmuştur.
Bu sırada John’u yakalayan Sadullah ona hiç beklemediği bir sürpriz hazırlar.
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20 EKİM CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı