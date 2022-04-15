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Arka Sokaklar son bölüm izle! 15 Nisan Kanal D Arka Sokaklar 623. bölüm kesintisiz tek parça izle!

Arka Sokaklar son bölüm yayınlandı! Kanal D Arka Sokaklar 623. bölüm kesintisiz izle!

Kanal D'nin sevilen uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 623. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Her Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin son bölümü, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte Arka Sokaklar 623. bölüm kesintisiz izleme sayfası...

15.04.2022 - 22:00 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, 16. sezonuyla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi her Cuma akşamı ekrana geliyor. İşte Arka Sokaklar dizisi 623. son bölüm izleme linki...

  • ARKA SOKAKLAR 623. SON BÖLÜM İZLE!

    Arka Sokaklar 623. bölüm kesintisiz izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

    https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

  • ARKA SOKAKLAR 623. SON BÖLÜM KONUSU

    Mesut, arabasına koyulan bombalı düzeneğin üzerine oturuyor!

    Mesut'un, yaşanan son olaylardan sonra dikkati iyice dağılır. Arabasına oturduğu sırada Hüsnü bombayı fark eder. Mesut'u hareket etmemesi için uyarır. Mesut, durumun ciddiyetini anlar. Haber ise, ekibe üzücü bir şekilde yayılır.Mesut'un, arabasına bombayı kim yerleştirdi? Mesut, bu bombalı suikasttan kurtulabilecek mi?

  • Savcı, Mazlum'un ölümünden Mesut'u sorumlu tutuyor!

    Mazlum'un ölümü başta Mesut olmak üzere sevenlerini yasa boğar. Savcı ise, ölümün suçunu Mesut'a yıkar. Bu sırada ekip, aşiret lideri Seyit'in peşine düşer. Hem Mazlum'un öcünü almak, hem de organize suç şebekesini çökertmek için operasyonlarını sıklaştırır. Seyit se boş durmaz ve bombalı eylemleriyle acı üzerine acı yıkmaya devam eder.

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