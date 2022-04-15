Savcı, Mazlum'un ölümünden Mesut'u sorumlu tutuyor!

Mazlum'un ölümü başta Mesut olmak üzere sevenlerini yasa boğar. Savcı ise, ölümün suçunu Mesut'a yıkar. Bu sırada ekip, aşiret lideri Seyit'in peşine düşer. Hem Mazlum'un öcünü almak, hem de organize suç şebekesini çökertmek için operasyonlarını sıklaştırır. Seyit se boş durmaz ve bombalı eylemleriyle acı üzerine acı yıkmaya devam eder.