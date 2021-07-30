Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılacak mı? Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba karakterini 10 yılı aşkın süredir izliyoruz. Arka Sokaklar Rıza Baba'nın dizide ölerek ayrılacağı iddialarına tepki geldi.

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA DİZİDEN AYRILACAK MI?

Zafer Ergin'in diziden ayrılacağına dair ortaya atılan iddialar henüz doğrulanmadı.