Arka Sokaklar yeni sezon tarihi!

ARKA SOKAKLAR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İlyas'ın silah doğrulttuğu Pınar'ın yaşayıp, yaşamadığı merak konusu oluyor. Rıza Baba ve eşi Ayla, hastanede acı için bekleyişlerini sürdürüyor. Ekip ise, Caner ve dayısı İlyas'ın peşine düşüyor.