Arka Sokaklar yeni sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Engin'in oğlu ölüyor mu?

Ekip bir aydır peşinde olduğu Memo'nun izini bulur. Mahmut ve adamlarına karşı düzenlenen operasyonda büyük çatışma yaşanıyor.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer almıştı. Dizinin oyuncuları sete çıktı ve tarih belli oldu.

Arka Sokaklar 17 Eylül Cuma günü ekranlara geri dönüyor...