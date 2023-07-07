Arka Sokaklar'dan izleyicisine müjdeli haber! Tarih netleşti!

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Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Gaye Gürsel ve Kerimhan Duman gibi oyuncuların başrol olduğu Arka Sokaklar dizisi hakkında izleyicilerini sevindirecek bir haber geldi. 17 sezondur devam eden dizi hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.