Arka Sokaklar dizisinin takipçileri fenomen dizinin yenii bölümünün ne zaman ekrana geleceğini araştırıyor. Bilindiği gibi bu yıl 16. seoznuyla her hafta cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar dizisi 14 Ocak Cuma Kanal D TV yayın akışında yer almadı. Kanal D yayın akışında Arka Sokakları göremeyen diziseverler, Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorusunu araştırmaya başladı. İşte 14 Ocak Cuma günü Kanal D yayın akışı ve Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı