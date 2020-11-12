Televizyon ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosu büyüyor! Geçtiğimiz haftalarda 3 yeni oyuncunun katıldığı Arka Sokaklar'a bu hafta 2 yeni oyuncu daha katılıyor. Peki, Arka Sokaklar'a katılan oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni oyuncuların oynayacağı karakterler ne?

ARKA SOKAKLAR YENİ OYUNCULAR KİM?

Yapımı Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı. Serhat Midyat ve Gaye Gürsel’in izleyici karşısına çıkacağı 565’inci bölüm 13 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek.

Dizide Serhat Midyat, Rıza Baba’nın peşinde olduğu "Servan" karakteriyle; Gaye Gürsel ise, yolları bir şekilde Hüsnü Baş Komiser ile kesişen "Esra" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de...