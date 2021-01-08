Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Hüsnü, Selin, Cemal ve Ali önderliğinde Karaçamlı Karakolu’nun da büyük desteği ile Mesut’u kurtarmak için kıran kırana bir mücadeleye girilir. Arka Sokaklar 572. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 571. son bölüm...
ARKA SOKAKLAR 573. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
ARKA SOKAKLAR 572. SON BÖLÜM ÖZETİ
İstanbul’daki bekleyiş de Servan’ın yerinin bulunması haberiyle yerini umuda bırakır. Ancak hiç kimse yüksek sesle söyleyemese de herkes Mesut’un ne şekilde bulunacağından endişe etmektedir. Servan son kozunu oynar ve Cemal’i de rehin alır.
Hakan ve Ceren’den intikam almayı kafasına koyan Zafer, tahliye edilir. Hakan’a tuzak kurup suçlu durumuna düşürür. Hakan şimdi mesleğiyle Ceren arasında sıkışıp kalmıştır. Engin ve Başak üst üste gelen sıkıntılar yüzünden sürekli erteledikleri nikahlarını İhsan’ın da serzenişleriyle Rıza Baba’nın evinde, dostlarıyla sade bir törenle yapmaya karar verirler. Bu keyifli durum herkesin umutlarını yeniden yeşertir.
Bir mahalle kavgası ihbarına gelen ekibimiz, birbirine giren İrfan ile Bekir’i barıştırır ve kavgayı dağıtır. İrfan karısı ve küçük kızlarıyla yaşayan temiz bir adamlar, silahı vardır ama kullanmaz. Bekir, İrfan’ın ev sahibidir. İrfan iki aydır kira verememiş ve kavga aslında bu yüzden çıkmıştır.
Bir süre sonra İrfan kızı Burcu’yu kanlar içinde acil servise getirir. Karısı Tülay’ı da başında bırakıp kaçar. Selin, İrfan’ın peşindedir. Burcu’nun kurtulduğunu, evlat katili olmadığını söylemeye çalışmaktadır. İrfan tam çözülmüşken Bekir saklandığı yerden bıçakla çıkar, İrfan’a saldırır. Ama bu saldırıda arada kalan Selin olmuştur.
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