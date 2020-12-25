Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Mesut’un bulunduğu bölge Karaçamlı’dan gelen patlama haberinin yankısıyla ekibimiz teyakkuz halinde Mesut’tan bir haber alma telaşındadır. Karaçamlı karakolu ile temasa geçerler. Selin, Hüsnü, Ali ve Cemal yola çıkıp Karaçamlı karakoluna gider. Orda ki meslektaşlarıyla ortak çalışmaya başlarlar. Patlamanın olduğu arazi incelemeye alınır. Arka Sokaklar 572. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 571. son bölüm...
ARKA SOKAKLAR 572. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
ARKA SOKAKLAR 571. SON BÖLÜM ÖZETİ
Bahri’nin cesedini bulurlar; ama, Mesut ve İlhan ile ilgili ortalıkta herhangi bir bulgu yoktur. Ekibin kalanı da İstanbul’da Mesut’tan gelecek haber için nefeslerini tutmuş beklemektedir.
Mesut’un son anda hayatını kurtarmak için minibüsten attığı İlhan baygın halde yaşlı bir amca tarafından bulunur. Çocuğun sağlık durumu iyidir. Hüsnü, Karaçamlı karakol Başkomiseri Yavuz ile birlikte İlhan’ı bulur. Servan, Mesut’un işgence anını video kaydı yapıp internet ortamına yükletir. Görüntüler önce Zeliha’ya ulaşır. Zeliha soluğu emniyette alır. Eş zamanlı olarak oldukları yerlerde görüntüleri tunç ve Selin’de izler. Tunç sinir krizi geçirir. Artık herkesin umudu bitmiştir.
Zafer’in avukatı gizli bir dedektif tutmuş Hakan ile Ceren’i takip ettirmiş ve gizli gizli fotoğraflarını çektirmiştir. Kendisine tuzak kurulduğunu iddia ederek Hakan’a dava açmıştır. Başak, davayı üstlenir, Rıza babayla beraber Hakan’a iftira atıldığını bildirmek, ifade vermek için savcılığa giderler. Savcı Hakan’ın gönül maceralarını araştırmış ve davayı açmaya, delilleri sonuna kadar incelemeye kararlıdır.
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