Arka Sokaklar son bölümde Mesut...

Arka Sokaklar 567. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 564. yeni bölüm fragmanına çevrildi...
ARKA SOKAKLAR 567. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Rıza Baba emeklilik dilekçesini Engin’e bırakmış, yeni evinde emeklilik hayatının tadını çıkarmayı planlamaktadır. Rıza, Ayla, Ali, Pınar ve çocuklar bir yandan eve yerleşip alışma telaşında, bir yandan da üst üste atlattıkları tehlikeler sonrasında iyice kenetlenip yaralarını sarmaya çalışmaktadırlar.
Ekip, Rıza Baba’nın emeklilik durumunu sindirememiş, bu işten nasıl vazgeçirecekleri ile ilgili plan yaparlar. Rıza Babayı rahat bırakmaya hiç niyetleri yoktur. Engin’e kız isteme zamanı gelip çatmıştır. Engin Başak’ı babası İhsan’dan istemek için Rıza Baba’dan ricacı olur. Rıza evladı Engin’e Başak’ı istemek için ailecek İhsan Bey’in kapısını çalarlar.
Tunç babasının yeniden alkole başladığını fark edince durumu Selin ablasıyla paylaşır. Selin, Mesut ile konuşmaya çalışsa da adam duvar gibidir.
Bahar, Hakan ile bir arada çalışmak istemediği için tayin istemektedir. Durumu Hüsnü Başkomiser’ine bildirir. Bu konu da Rıza Baba’ya intikal eder. Sabaha karşı Çorlu’da deprem meydana gelir. Yıkılan evler ve altında kalan insanlar, durum ciddidir. Merkezde herkes pür dikkat arama-kurtarma çalışmalarını takip ederlerken yardım malzemelerinin çalındığı ihbarı gelir. Daha önce Van depreminde ailesini kaybeden Ezgi bu konuda çok daha hassas ve heyecanlı davranır. Ne yapması gerektiğini bulmaya çalışan ekibe Rıza Baba’da yardım eder.
Cemal, Ümit komiserin cenazesi için Ankara’ya gider. Orada istihbaratçı Yavuz’dan Servan’ın ölmediği ve bombalı bir eylem peşinde olduğunu öğrenir. Olay artık ekibimizin kontrolündedir. Aldıkları istihbaratla eş zamanlı baskınlar yaparlar fakat Servan’ı bulamazlar.
ARKA SOKAKLAR 568. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Arka Sokaklar 568. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
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