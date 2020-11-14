Arka Sokaklar dizisinin 565. son bölümünde; Rıza babanın evi yanıyor. Ekip, Servan'ın sert hamleleri karşısında zor anlar yaşıyor! Rıza Baba, Engin Müdürün akıllı planıyla Civan'ın elinden kurtulmayı başarır. Bu plan Civan'ı ölüme, kardeşi Nuran'ı da tekrar hapse yollar. İşte Arka Sokaklar 566. yeni bölüm fragmanı...
ARKA SOKAKLAR 566. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
— Kanal D (@KanalD) November 13, 2020
ARKA SOKAKLAR 565. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Arka Sokaklar'ın 565. Bölümde; Terör örgütüne karşı alınan bu başarılı baskın ve operasyonlar Servan'ın canını sıkar. Servan, Civan'ın da bağlı olduğu örgütün üst düzey sorumlusudur. Servan intikam yeminleri eder. İlk hamlesi ise, Ümit Amir olur. İstanbul'daki görevini tamamlayıp Nuran'ı adalete teslim eden Ümit Amir, Ankara'ya doğru yola çıkar.
Hava alnına gittiği sırada içinde bulunduğu Taksi sahte polisler tarafından durdurulur. Terör örgütünün adamlarının durdurduğu taksiye Servan girer. Ümit'i rehin alan Servan, ekibimize bir video yollar.
Bu videoda Servan, Ümit Amiri infaz etmektedir. Bu görüntüleri izleyen ekibimiz -özellikle de Cemal- nefret dolu şaşkınlık yaşarlar. Servan eylemlerinde durmaz ve hedefine Rıza Babayı koyar. Servan, gecenin bir vakti Rıza Babaların evini ateşe verir. Bu sırada Rıza Baba ve ailesi içeride uyumaktadır.
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