Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar 565. bölüm dün akşam izleyici karşısına çıktı. Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'da heyecan durulmuyor. Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen Arka Sokaklar 566. bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 566. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ARKA SOKAKLAR 565. BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 565. Bölümde ekip, Servan'ın sert hamleleri karşısında zor anlar yaşıyor!

Rıza Baba, Engin Müdürün akıllı planıyla Civan'ın elinden kurtulmayı başarır. Bu plan Civan'ı ölüme, kardeşi Nuran'ı da tekrar hapse yollar. Terör örgütüne karşı alınan bu başarılı baskın ve operasyonlar Servan'ın canını sıkar. Servan, Civan'ın da bağlı olduğu örgütün üst düzey sorumlusudur. Servan intikam yeminleri eder. İlk hamlesi ise, Ümit Amir olur. İstanbul'daki görevini tamamlayıp Nuran'ı adalete teslim eden Ümit Amir, Ankara'ya doğru yola çıkar. Hava alnına gittiği sırada içinde bulunduğu Taksi sahte polisler tarafından durdurulur. Terör örgütünün adamlarının durdurduğu taksiye Servan girer. Ümit'i rehin alan Servan, ekibimize bir video yollar. Bu videoda Servan, Ümit Amiri infaz etmektedir. Bu görüntüleri izleyen ekibimiz -özellikle de Cemal- nefret dolu şaşkınlık yaşarlar. Servan eylemlerinde durmaz ve hedefine Rıza Babayı koyar. Servan, gecenin bir vakti Rıza Babaların evini ateşe verir. Bu sırada Rıza Baba ve ailesi içeride uyumaktadır.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!