Arka Sokaklar 563. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 564. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ARKA SOKAKLAR 563. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, Tunç'un hayatını kurtarabilmek için illegal yollara başvurur. Onu hastaneden kaçırarak Özcan'dan korumaya çalışır. Bu durum onun başına büyük bir bela açmaya yatar. Rıza Baba, ekibinin üzerine leke getirmemesi için kendi başına hareket eden Mesut'u açığa almaya karar verir. Mesut bu kararı şaşkınlıkla karşılarken illegal yöntemlerine de devam eder. Özcan'ın karşısına dikilerek gözünü ne kadar kararttığını gösterir.

Bu arada ekibin başı operasyonlar sırasında büyük tehlikeye giriyor. Cemal, bir suç şebekesinin peşinde olan Ankara'daki müdürüne yardım edip, etmeme kararı vermeye çalışıyor. Bu operasyonu da Rıza Baba ve ekibinden saklaması gerekmektedir. Cemal, sert çatışmanın gerçekleştiği operasyonda zor anların içinde kalıyor. Hakan ise, uyutularak sıkıntılı bir durumun içine düşmekten kendini kurtaramıyor.

Mesut, oğlu Tunç'u kurtarmak isterken mesleğini kaybetme riskini ele alacak mı? Özcan'ın karşısına dikilen Mesut nasıl bir hamle yapacak? Cemal, Ankara'daki eski ekibini Rıza Babalardan saklayacak mı? Hakan'ı uyutan kişi nasıl bir planın içinde?

ARKA SOKAKLAR 564. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 564. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



