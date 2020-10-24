Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; uyuşturucu sevkiyatını yapanın bir polis olduğu haberi emniyette yayılır. Bunu yapanın Mesut olduğunu öğrenen Rıza Baba’nın ne yapacağı merak konusu olur.

ARKA SOKAKLAR 563. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığında burada yer alacak.

Tunç’un tutukluluk günleri devam etmektedir. Diğer taraftan onu korumakla görevli Dursun’un öldürülmesi Tunç’u iyice bunalıma sokar.

Ekibimiz ifşa olan Coşkun’un peşindedir. Çoşkun’da Mesut’u, Tunç’la tehdit ederek İstanbul’a sokamadıkları malların sevkiyatını yaptırır. Mesut malı indirdikleri depoda, malı alanları tek tek muhbiri vasıtasıyla ihbar eder ve eşzamanlı baskınlarla satışa çıkan mallar toplanır.

Özcan, Mesut’a iyice bilenir ve Tunç’u ne pahasına olursa olsun öldüreceğini söyler. Uyuşturucu sevkiyatını yapanın bir polis olduğu haberi emniyette yayılır. Bunu yapanın Mesut olduğunu öğrenen Rıza Baba’nın ne yapacağı merak konusu olur.

Mesut, oğlu Tunç'un başının belada olduğunu öğrenmesiyle cezaevinde ortalığı ayağa kaldırır.

Özcan, Tunç’a babası Mesut’un arkadaşı olduğunu söyler. Sıcak bir tanışma gibi görünse de Tunç bu adamdan tedirgin olmuştur. Dışarıda ise ekip, Tunç hakkında bilgi almak için cezaevi müdürü Macit ile görüşür.

Normalde mümkün olmasa da Mesut’u, Tunç’la görüştürür. Tunç, Mesut’a Özcan’dan bahseder. Bunu duyan Mesut ortalığı ayağa kaldırır. Macit, Tunç’un güvenliği konusunda endişe duymaya başlar.