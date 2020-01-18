18 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Arka Sokaklar 539. bölüm fragmanı yayınlandı. Dün ekrana gelen bölümün ardından Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu. İşte Arka Sokaklar 539. bölüm fragmanı sizlerle.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sivil toplum gönüllüsü Herman’ın kilisede cenazesi yapılır. Cenazeyi uzaktan izleyen Abdülbaki yakalanır ve sorgulanır. Herman’ın çalışanı olduğunu söyler. Ancak onun radikal bir örgüt için çalıştığını ve aralarının bozuk olduğunu anlatır. Tarık ile Herman’ın bağlantısının ne olduğu sorulduğunda ise; “Tarık’ın örgüt listesini ele geçirmek istediği” için görüştüklerini söyler. Herman ölmeden önce listeyi kasada saklamıştır. Aynı zamanda Türkiye’deki Nevres isimli örgüt üyesinden bahseder. Herman’ın Türkiye’de irtibatta olduğu kişi Nevres’tir. Abdülbaki kendini masum gösterir ve Herman’ı suçlar. Nevres’e ulaşılır. Nevres terör örgütü lideridir.
Arif Müdür, Bahar’ın Hakan’dan dolayı başına gelenlere sinirlenmiştir ve Hakan’ın meslekten atılmasını istemiştir. En sonunda Narkotiğe gönderilmesine ikna olmuştur. Bahar şaşkındır. Küçük bir mahallede enteresan cinayetler işlenip, büyükbaş hayvanlar kaçırılmaya başlamıştır. Ekip olaya müdahale ettiğinde Bahar tek başına bir ahırda yangının içinde kalır. Bu sırada yakın bir mevkii de görevli olan Hakan, ahırdaki dumanları görünce yardıma koşar. Bahar’ın hayatını kurtarmak için adeta savaşır.
Selin Mehmet’in oğlu Kerem’in doğum gününe davetlidir. Mesut da Selin’le plan yapmak ister. Selin’in, Kerem’in doğum gününe gideceğini öğrenip görüşemeyeceklerini anladığında canı fena halde sıkılır. Doktor Mehmet ve oğlu Kerem bir anda nasıl hayatlarına dahil olmuştur?
Tarık, Zeliha’dan gizli bir bilgi almak için kızı tehdit eder. Zeliha bu sefer Tarık’ın tehditlerine boyun eğmez ve ekiple bu bilgiyi paylaşır. Ekip, Tarık’a tuzak kurar; ancak, sonucu hiç beklenmedik şekilde sonuçlanır.
ARKA SOKAKLAR 539. BÖLÜM FRAGMANI
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!