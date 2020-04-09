09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 yazında Bayern Münih'le sözleşmesi bittikten sonra futbolu bırakan Arjen Robben, eşinin koronavirüsü yendiğini duyurdu! Katıldığı bir podcast programında konuşan 36 yaşındaki eski futbolcu, kendisinin ve çocuklarının testlerinin ise negatif çıktığını belirtti.
Eşi koronavirüse yakalandıktan sonra onunla beraber karantinaya giren 36 yaşındaki emekli futbolcu katıldığı programda, "Virüsün üstesinden geldik. Şükürler olsun ki, Bernadien iyileşti ama yaşadıklarımız hiç eğlenceli değildi. Eşimin yaşadığı en büyük sorun, nefes almakta zorlanmasıydı. Garip ama bende ve çocuklarımızda test negatif çıktı. Belki hastalığı önceden kapmışızdır ve fark etmemişizdir. Başlangıçta insanlar virüsü ciddiye almadı, umarım durum şimdi böyle değildir." dedi.
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