Arjantinli senatör Maradona resimli banknot basılmasını önerdi

Banknot, muhtemelen fotoğraftakine benzeyecek.

Arjantinli bir senatör, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Maradona'nın resminin bulunduğu para basmayı önerdi.

1986'da ülkesine Dünya Kupasını kazandıran kadronun başlıca oyuncusu Maradona, iki hafta önce, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Senatör Norma Durango, Kongre'ye sunduğu tasarıda, Maradona'nın resminin en büyük banknot olan 1000 pesoya (12 ABD Doları) basılmasını önerdi.

Tasarıda banknotta "bir yanda Maradona'nın, diğer yanda da efsane oyuncunun 22 Haziran 1986'da İngiltere'ye attığı ikinci golün yer alması" öneriliyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1332342164802711552

Hatıra pulu da önerdi

Senatör, Maradona için hatıra pulların çıkartılması gerektiğini de belirtti.

Durango "Fikir, sadece en önemli idolümüzün paramızda yer alması değil aynı zaman da ekonomik de. Turistler buraya geldiğinde, yanlarında bir 'Maradona' götürmek isteyecektir" dedi.

Maradona en ünlü iki golünü 1986 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı atmıştı.

Turnuvayı kazanan Arjantin takımının kaptanı, meşhur 'Tanrı'nın Eli' golünü de İngiltere ağlarına göndermişti.

Durango, son kararı tasarıyı yılbaşından sona ele alacak senatörlerin vereceğini belirtti.

Maradona, kalp krizi geçirmeden önce Kasım ayında beynindeki pıhtı için bir ameliyat geçirmişti ve alkol bağımlılığı tedavisi görmek üzereydi.

Maradona 91 kez giydiği Arjantin Milli Takımı formasıyla 34 gol attı.