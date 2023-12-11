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        Haberler BBC Dünya Arjantin’in yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei'den ilk açıklama: Ekonomide şok tedavisi

        Arjantin’in yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei'den ilk açıklama: Ekonomide şok tedavisi

        Arjantin'in aşırı sağcı yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei, Pazar günü resmi olarak göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada ekonomide "şok tedavisi" vaadi verdi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 11.12.2023 - 15:10 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:10
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        Arjantin'in yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei'den ilk açıklama: Ekonomide şok tedavisi
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        mileiReuters

        Arjantin’in aşırı sağcı yeni Cumhurbaşkanı Javier Milei, Pazar günü resmi olarak göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada ekonomide “şok tedavisi” vaadinde bulundu.

        Kasım ayındaki seçimleri kazanan Milei, Arjantinlileri ülkede “hiç para olmadığı” ve sert bir kemer sıkma programı uygulanacağı konusunda uyardı.

        Milei seçim döneminde ülkenin zor durumdaki ekonomisini iyileştirmek için vadettiği radikal uygulamalarla dikkat çekmişti.

        Pazar günü yapılan görkemli törende, 53 yaşındaki lider, önceki Arjantin cumhurbaşkanlarından farklı olarak ekonomiye yöneleceğini vurgulayan bir konuşma yaptı.

        Büyük kamu borçlarını azaltmak ve şu anda yüzde 140'ın üzerinde olan enflasyonu düşürmek için tasarlanan kesintilerle "on yıllardır süren çöküşü" ters çevireceğini söyledi.

        mileiReuters

        “Tasarruftan başka, şok tedavisinden başka bir alternatif yok. Kısa vadede durumun kötüleşeceğini biliyoruz. Ancak sonra bu çabanın meyvelerini göreceğiz.”

        Milei, başkanlık sarayına doğru yapılan geçit töreni sırasında, yeni yönetiminin perde arkasında etkili bir rol oynaması beklenen kız kardeşi Karina ile birlikte destekçilerine el salladı.

        Kalabalığa balkondan hitap etti ve kampanya sloganlarını tekrarladı. Arjantin bayrağı renklerindeki ve beş köpeğinin gravürleri bulunan kuşağı ile bastonu dikkat çekti.

        Milei, kürtaj haklarının kısıtlanması, silah yasalarının serbestleştirilmesi ve iklim değişikliğinin inkar edilmesi gibi vaatlerle, hızla en yüksek makama ulaşmayı başardı.

        mileiReuters

        Seçim kampanyası boyunca sıkça elektrikli testereyle görüntülenen Milei’nin gözü kara açıklamaları ABD eski Başkanı Donald Trump ve Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya benzetiliyordu.

        Kampanya sürecinde dolarizasyon sözü vermiş, Arjantin Merkez Bankası dahil kamu kurumlarını kapatacağını söylemişti.

        Ancak cumhurbaşkanının bir takım güçleri olsa da, Milei bazı siyasi kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.

        Arjantin pesosunun değeri uzun süredir düşüyor, yoksulluk seviyesi yüzde 40’a dayandı, IMF verilerine göre derin bir ekonomik resesyon yaşanıyor.

        Milei büyük ihtimalle, liderliğini yaptığı küçük sağ ve liberteryen partilerin azınlıkta olduğu bir koalisyonunun bulunduğu Arjantin Kongresi’nde muhalefetle karşılaşacak.

        mileiReuters

        Yeni cumhurbaşkanının uygulamada neler yapacağını bekleyip göreceğiz. Gözlemciler, seçim sonuçları resmileştiğinden beri daha ılımlı olduğunu söylüyor.

        Ancak göreve saatler kala, önemli bir sözünü yerine getirdi ve kamu birimlerinin sayısını 18'den dokuza düşüren bir kararnameyi imzaladı.

        Yemin töreninin konukları arasında, savaş süresince küresel destek amacıyla birçok Latin Amerikalı liderle görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de vardı.

        İkili sarılırken fotoğraflandı. Zelenskiy gazetecilere, Arjantin'in Ukrayna'ya destek yollarını tartıştıklarını söyledi.

        Toplantıya Milei'nin ideolojik olarak benzetildiği Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban da katıldı.

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