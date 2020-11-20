Dünyanın en popüler arama motoru Google, içeriği dünyanın her köşesinden gönüllü insanlar tarafından ortaklaşa hazırlanan ve internetin en geniş kaynak sitelerinden biri olan Wikipedia Ansiklopedisi’nde Yanez’in adını 'Fiambrola Chiruza Yez', aslında gazetecilik olan mesleğini ise 'florero' olarak etiketledi.
Google’ın hem ismini hem de mesleğini yanlış etiketlemesi Yanez’in tepkisini çekti. Çünkü Arjantin argosunda 'fiambrola chiruza' kaba davranışları olan ve küfür eden kadın anlamına gelirken, 'florero' yani 'saksı' ise hiçbir işe yaramayan anlamında kullanılıyor.
Arjantin Federal Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada Yanez’in avukatı, “Google arama motorunun Wikipedia bilgi panelinde Yanez; kadınlara karşı düşmanca, kötü niyetli ve karalayıcı bir üslupla küçük düşürülmüştür. Adının ve mesleğinin tanımlanması gereken kısımlarda hak etmediği şekilde aşağılayıcı ifadeler kullanılmıştır” iddiasında bulundu.
Davada, Google’a karşı acil bir Bilgi ve Teknoloji (BT) uzmanı çağrısında bulunularak, 'Fabiola Yanez' ve 'First Lady' adına ilişkin bugüne kadar Wikipedia’ya girilen tüm verilerin indirilmesi ve depolanması ile ilgili bilgilerin mahkemeye sunulması istendi. Federal Mahkeme ise, arama motorunun panelinde yanlış girilen etiketlerin neden olduğu zararın hesaplanabilmesi için bu yayının nasıl oluşturulduğunun, ne kadar süredir aktif olduğunun ve kaç kez görüntülendiğinin detaylandırılmasını talep etti.
ESKİ DEVLET BAŞKANI DA DAVA AÇMIŞTI
Yanez’in Google’a açtığı dava akıllara, Arjantin eski Devlet Başkanı ve şu anki Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner’in 6 Ağustos 2020’de kendisi hakkında yanlış ve saldırgan bilgiler yayınladığı gerekçesiyle Google'a dava açmıştı. Mayıs 2020'de, arama motorunun bilgi paneli eski başkan Kirchner’i 'Arjantin ulusunun hırsızı' olarak etiketlemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!