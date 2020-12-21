Arjantin ve Şili, İngiltere ile uçak seferlerini askıya aldı

Arjantin hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal hükümet, yeni bir Kovid-19 türünün ortaya çıkması nedeniyle, o ülkedeki epidemiyolojik durumun bir sonucu olarak, İngiltere'ye giden ve İngiltere'den gelen uçuşları askıya almaya karar verdi." ifadesine yer verildi.
Ülkeye bu sabah saatlerinde ulaşması beklenen İngiltere'den gelen uçağın, bu karardan muaf tutulduğu ve yetkililerin bu uçakla gelen yolcular ile uçuş ekibi için özel bir önlem alacağı belirtildi.
Bu arada, salgına karşı uygulanan mevcut kısıtlamalar nedeniyle Arjantin'e sadece kara sınırı bulunan ülkelerden turistlerin girişine izin veriliyor.
Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de bugüne kadar 41 bin 813 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, ülkede 1 milyon 541 bin 285 kişide görüldü.
- Şili
Şili hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle İngiltere ile Şili arasında doğrudan yapılan bütün uçuşların iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, Şili'de oturma izni olmayan ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunmuş yabancıların ülkeye girişinin yasaklandığı, Şili vatandaşlarının ve Şili'de oturma izni olan yabancıların da ülkeye girişlerinin ardından 14 gün zorunlu karantinaya tabi tutulacağı belirtildi.
Salı günü itibarıyla yürürlüğe girecek önlemlerin, iki hafta süreyle uygulanacağı ve sonrasında yeniden değerlendirileceği bilgisi paylaşıldı.
Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de 585 bin 545 kişide görülen Kovid-19, bugüne kadar 16 bin 154 kişinin hayatına mal oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!