Arjantin Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), 550 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 69.50'den yüzde 75'e yükseltti.

BCRA böylece 2022'de şu ana kadar 9 faiz artırımına gitmiş oldu.

Son faiz artırımı ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 78.5'e yükselmesinin ardından alındı.

BCRA'nın son piyasa anketine katılan ekonomistlerin 1 yıl sonrası için medyan enflasyon tahmini yüzde 90.5 olmuştu.