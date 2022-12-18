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CANLI | ARJANTİN FRANSA final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası finali Fransa Arjantin maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Arjantin Fransa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda toplamda ikişer şampiyonlukları olan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Final maçı için nefesler tutuldu. Peki, Fransa Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte şampiyonluk mücadelesine dair merak edilen tüm bilgiler...

Giriş: 18.12.2022 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünya Kupası final mücadelesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Fransa ve Arjantin arasında olacak maç için geri sayım devam ederken milyonlar ekran başına kitlenmeye hazırlanıyor. İşte, Arjantin Fransa Dünya Kupası finali saati ve yayınlandığı kanal hakkında merak edilen soruların yanıtları...

  • ARJANTİN FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

    Dünya Kupası final maçı için nefesler tutuldu. Arjantin Fransa maçı 18 Aralık Pazar saat 18.00'da oynanacak.

  • ARJANTİN FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Arjantin Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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  • FİNALE NASIL GELDİLER?

    Katar 2022'ye sürpriz 2-1'lik Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, grup maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0 yenerek son 16 turuna çıktı. Bu turda Avustralya'yı 2-1, çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup eden Lionel Scaloni'nin öğrencileri, yarı finalde de Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla eledi.

    İlk iki maçında Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı da 2-1 yenen Fransa ise final yolundaki tek yenilgisini son grup mücadelesinde Tunus'a 1-0 mağlup olarak aldı. Son 16 turunda Polonya'yı 3-1, çeyrek finalde de İngiltere'yi 2-1'lik skorlarla eleyen Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, turnuvanın sürpriz takımı Fas'ı da yarı finalde 2-0'lık skorla geçti.

  • TARİHE GEÇEBİLİRLER!

    Fransız futbolcular Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann, Arjantin karşısında gol atmaları halinde iki Dünya Kupası finalinde bunu başaran 4 futbolcunun yanına isimlerini yazdıracak.

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