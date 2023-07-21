Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sponsorluk töreninde Icardi sorusuna cevap vermiş ve "Mauro'nun eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Az kaldı. Birkaç tane daha testi var. Ondan sonra gelecekler" demişti.