"Tangocular", iki maç daha kaybetmemesi halinde İtalya'ya ait rekoru kıracak.

Muhammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan maçta Arjantin'in gollerini 17. dakikada Julian Alvarez, 25 ve 36. dakikalarda Angel di Maria, 44. dakikada Lionel Messi ile 60. dakikada Joaquin Correa kaydetti.

Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile C Grubu'nda yer alan Arjantin, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 22 Kasım Salı günü Suudi Arabistan ile karşılaşacak.