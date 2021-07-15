Arjantin'de Küba'daki protestolar yanlısı ve karşıtı gösteriler düzenlendi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Küba Büyükelçiliği önünde sol görüşlü grupların çağrısıyla öğleden sonra yüzlerce kişi "Küba yalnız değildir" başlığı altında toplandı.Göstericiler, Küba'da 60 yıllık tarihinde ilk kez büyük çaplı sokak gösterileriyle karşı karşıya kalan Küba Komünist Partisi (PCC) hükümetine destek verdi ve ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını talep etti.
Büyükelçiliğin bulunduğu sokakta akşam saatlerinde Küba'daki protestoları destelemek amacıyla PCC karşıtları da toplandı.İki grup arasında arbede çıkmaması için polis karşıt görüşlü grupların bir araya gelmesini engelledi.PCC karşıtları arasında bulunan Kübalılar, kendi ülkelerinin büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyemediği için rahatsızlığını dile getirdi.Komünizm ve sosyalizm karşıtı sloganlar atan grup, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'i sert bir dille eleştirdi.Gösterilerin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.
- Küba'daki protestolar
Nüfusu 11 milyonu aşan Orta Amerika'da bir ada ülkesi olan Küba'da 11 Temmuz'da başkent Havana'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki San Antonio de los Banos bölgesinde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.Küba'da sol devrimin yapılmasından bu yana 60 yıldır ilk kez binlerce kişinin katıldığı gösterilere sahne olan ülkede protestocular, "Diktatörlük yıkılsın, Özgürlük, Korkmuyoruz" gibi sloganlar atmış ve yer yer yağma ve şiddet olayları yaşanmıştı.
Gösterilerin ülkeyi etkisi altına almasının ardından Diaz-Canel, PCC yanlılarını, devrimi muhafaza etmek için sokaklara davet etmiş ve hükümet yanlısı gösteriler de düzenlenmişti.Resmi kaynaklar ülkede 1 göstericinin hayatını kaybettiğini ve onlarcasının da gözaltına alındığını açıklamıştı.Hükümet karşıtları ise Diaz-Canel yönetiminin göstericilere sert müdahale ettiğini savunarak 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını veya ortadan kaybolduğunu ileri sürüyor.
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